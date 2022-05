Trento, risoluzione consensuale con dg Seeber

Comunicato del club gialloblu' che conferma il divorzio con il Dg Seeber

Novità arrivano da Trento, club di Serie C che ha chiuso la stagione vincendo il playout salvezza contro la Giana Erminio. Questo il comunicato del sodalizio gialloblù: A.C. Trento 1921 Srl comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il Direttore Generale Werner Seeber, dopo una stagione di proficua collaborazione. Il Club ringrazia sentitamente Werner Seeber per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso della stagione 2021 - 2022, culminata con la salvezza nel campionato di serie C.