Trento, ultrà contro Bocalon: “Venezia la tua fogna, Trento tua gogna: vada via”

L'attaccante ha dichiarato che un suo ritorno a Venezia non è da escludere

Nonostante sia stato determinante per la salvezza del Trento nello spareggio playout contro la Giana Erminio, per l'attaccante, Riccardo Bocalon il futuro potrebbe essere lontano dallo stadio Briamasco. Il calciatore ha ancora un anno di contratto con il club gialloblu' ma una sua intervista non è andata giù ai tifosi del Trento. Bocalon ha affermato di non escludere un ritorno a Venezia dove ha giocato fino a gennaio della scorsa stagione. Dopo infatti è arrivato il trasferimento nella società del patron Mauro Giacca. Gli ultras del Trento hanno esposto uno striscione nella notte in cui campeggiava la scritta: “Venezia la tua fogna, Trento la tua gogna: Bocalon raus!”. Non è chiaro se la società riuscirà a ricomporre lo strappo, diversamente dovrà mettere sul mercato Bocalon autore di 6 reti con la maglia del Trento.