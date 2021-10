Triestina, club a Zamparini? L’ex patron rosanero risponde così

Ad anticipare la volontà di un ritorno nel mondo del calcio di Zamparini è stato Rino Foschi

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini non ha intenzioni di tornare nel mondo del calcio nonostante lo spiraglio aperto da Rino Foschi. "Zamparini mi ha chiesto di prendere la Triestina e ricominciare insieme, una ventina di giorni fa. Con la scomparsa di suo figlio Armando, ora la vedo male perché lui era la sua vita". Così il direttore sportivo Rino Foschi a inizio ottobre. Intervistato da Trivenetogoal.it Zamparini ha spiegato di non essere intenzionato a tornare nel calcio anche perché fortemente provato dalla morte del figlio: “Non ho assolutamente intenzione di acquistare la Triestina. Ad ottant’anni e dopo appena aver perso un figlio, non intendo tornare nel calcio. Volevo solo dire che quella di Trieste è una piazza sottostimata”.