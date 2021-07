Triestina, Miccoli lascia l’incarico e spiega il motivo su Instagram

Miccoli avrebbe dovuto allenare la squadra Primavera alabardata

E' finita prima di cominciare l'avventura alla Triestina Primavera di Fabrizio Miccoli che lascia l'incarico e spiega il motivo con un post su Instagram. Anche il club alabardato attraverso un post pubblicato su Facebook ha dato comunicazione delle dimissioni dell'ex attaccante del Palermo. Nato a Nardò (Lecce) il 27 giugno 1979 l’ex giocatore di Juventus, Benfica, Fiorentina, Lecce, Perugia, Ternana e Palermo era arrivato a Trieste pochi giorni fa, il 22 luglio. Miccoli fa riferimento ai suoi procedimenti giudiziari come ragione per la scelta (negli ultimi anni l’atleta è stato processato per estorsione aggravata).

IL MESSAGGIO - “Con estremo rammarico e dispiacere rendo noto di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico di collaboratore della squadra Primavera della U.S. triestina Calcio 1918 , dopo un serrato confronto con la proprietà. Avevo accolto con estremo amore la proposta pervenuta da una società storica, gloriosa e di grande blasone come la Triestina , immediatamente profondendo tutta la mia esperienza maturata negli anni vissuti sul campo da giocatore e con i più giovani calciatori tuttavia, alcuni commenti che rievocavano le mie vicende giudiziarie mi hanno indotto a prendere questa decisione , seppure estranee al calcio. Ciò l’ho fatto per amore del calcio e cioè del mio lavoro .per non dare adito a nessuno di infierire o di additare questo Club , Proprietà Maglia e Tifoseria. Auguro alla Triestina , a tutte le persone che ne fanno parte ed ai propri tifosi le migliori fortune.