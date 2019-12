Ufficiale – Novara, De Salvo lascia dopo 13 anni. Il club ceduto a Rullo

Si chiude l’era De Salvo, si apre quella Rullo. Cambio di proprietà per il Novara, con il passaggio di mano avvenuto ufficialmente nella giornata odierna. De Salvo lascia così il club piemontese dopo 13 anni, durante i quali è arrivata anche la storica promozione in Serie A nella stagione 2010/2011. Insieme a De Salvo si è dimesso l’intero CdA, mentre la prima mossa di Rullo, imprenditore italo-svizzero, è stata quella di cambiare il direttore sportivo, con l’arrivo di Orlando Urbano, alla prima esperienza nel ruolo, al posto di Zebi. Il centro sportivo di Novarello, invece, rimarrà proprietà della famiglia De Salvo, con i nuovi proprietari che useranno in affitto solamente la parte calcistica.