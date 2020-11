Ufficiale – Potenza: Capuano è il nuovo allenatore

Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Potenza. In seguito all’esonero di Somma delle scorse ore, la società ha deciso di virare completamente. Complice il pareggio per 4-4 contro la Cavese, il club rossoblù ha individuato nel nuovo mister l’uomo giusto per guidare la squadra per il proseguimento della stagione di Serie C.

L’annuncio

Originariamente legatosi al Foggia in vista della stagione 2020-2021, Capuano non si è in realtà mai seduto sulla panchina dei rossoneri in gare ufficiali, dando l’addio ai pugliesi appena tornati tra i professionisti alla fine dello scorso agosto. Eccolo quindi ora pronto per una nuova avventura col Potenza reduce da un avvio di stagione difficile con soli 6 punti ottenuti in 7 partite.

L’annuncio è arrivato con una foto pubblicata su Facebook dalla stessa società che spera ora in un cambio netto di rotto.