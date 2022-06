Vicenza, Baldini: “Costruiremo una squadra battagliera. Su Cataldi e Russini…”

Il tecnico bianorosso oggi è intervenuto in sala stampa

Redazione ITASportPress

Oggi in conferenza stampa, il tecnico del Vicenza, Francesco Baldini ha fatto il punto in vista della nuova stagione che vedrà i biancorossi ripartire dalla Serie C ma sono alte le probabilità che il Lane venga ripescato al posto della Reggina che ha problemi da risolvere entro il 22 giugno, ultima data per l'iscrizione. Queste le parole del mister del club veneto. "Sono felice di poter iniziare una nuova stagione sulla panchina biancorossa. La retrocessione mi ha lasciato tanta amarezza e anche se sono qui da poco tempo la sento mia questo amaro responso sportivo. Siamo stati vicini all'impresa e il rammarico è tanto. Dopo Perugia sembrava impossibile poi al Menti abbiamo battuto il Cosenza ma il sogno nel match di ritorno è durato un tempo. Dopo il primo gol sono emersi i vecchi problemi e il solito crollo mentale. Una retrocessione che bisogna smaltire in fretta e pensare alla prossima stagione. Non giudico assolutamente il lavoro di chi mi ha preceduto, ma mi sarebbe piaciuto lavorare con questi ragazzi un po’ di più".

FUTURO - Baldini vuole costruire un Vicenza battagliero che metta paura agli avversari. "Dal primo giorno di lavoro dovremo lavorare in simbiosi per onorare la maglia. Dobbiamo avere un'identità precisa, giocatori che devono andare forte. Non voglio solitari. Nelle scelte dobbiamo mettere al primo posto gli uomini e poi il calciatore. A Vicenza i tifosi sono abituati a vedere la lotta e l’ardore ed è questo che voglio dalla mia squadra".

MERCATO - Il tecnico biancorosso ha fatto il punto sul mercato: "La rosa sarà rivista anche se rispetto all'organico attuale qualche giocatore rimarrà. Voglio elementi che siano pronti per ricominciare. Per 300 giorni ho bisogno di gente che vada forte ad ogni allenamento. I direttori Balzaretti e Vallone sanno bene come rinforzare l'organico avendo una conoscenza altissima dei giocatori. Loro conoscono molto bene i miei concetti di calcio e le mie idee, non abbiamo bisogno di liste della spesa ma di caratteristiche partendo dagli uomini. Qualche nome? Vandeputte è un giocatore che stimo molto, che mi piace ed è del Vicenza. Rientra nei miei piani ma bisogna vedere se noi entriamo nei suoi piani ma è lui che deve volere il Vicenza. Dal Catania abbiamo preso Greco come sapete visto che ha già giocato. C'è anche Riccardo Cataldi che si stava già allenando con noi in questo mese, lo conosco dall’Under 17 della Roma, è il classico play di una squadra, è un giocatore che fa interdizione e il Vicenza ha fatto molto bene. Russini a Catania ha fatto molto bene e finora non ho notizie per una trattativa con lui".