Vicenza, confermati tecnico Baldini e ds Balzaretti

Il comunicato del club veneto

Il Vicenza spera di restare in Serie B e prendere il posto della Reggina che rischia di non potersi iscrivere al campionato. Oggi intanto la società veneta ha scelto di procedere all'insegna della continuità confermando il tecnico. Francesco Baldini, autore di un buon finale di campionato, e il ds Federico Balzaretti.

COMUNICATO - La società LR Vicenza comunica che, in data odierna, presso la sede di OTB a Breganze, si è tenuta una riunione alla presenza dei soci del club biancorosso che hanno effettuato una disamina della situazione e definito le linee strategiche per la prossima stagione. All’esito di tale incontro, è stata ribadita la fiducia nel percorso intrapreso con il Sig. Federico Balzaretti, alla guida della direzione sportiva e con il Sig. Francesco Vallone, alla direzione tecnica, scouting e metodologie. La società, inoltre, ha confermato il Sig. Francesco Baldini, quale allenatore responsabile della prima squadra, per le qualità dimostrate, tecniche e umane, nelle settimane alla guida dei biancorossi. La società desidera augurare loro un buon lavoro, affinché la prossima stagione possa essere ricca di soddisfazioni e successi, al fine di riportare questi colori al raggiungimento dei traguardi prefissati.