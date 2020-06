Vicenza, è qui la festa: “Siamo in Serie B”

Il Vicenza può festeggiare il ritorno in Serie B questo pomeriggio dopo la ratifica del Consiglio federale. Il club veneto lo fa con un post social: “L’ultimo giro palla e poi è finita. “Ma quanto ci mette a fischiare?”.

Sugli spalti la gente freme e comincia già ad abbracciarsi, l’aria è elettrica, l’urlo sta per esplodere in gola e viene trattenuto a malapena, i cori della Sud cominciano ad alzarsi sempre di più. Lo sguardo di tutti è al cronometro: 3, 2, 1…È finita!

La gioia è indescrivibile, dalla panchina si corre in campo per un abbraccio collettivo, scendono le lacrime di gioia per l’impresa compiuta, poi la lunga corsa sotto la Curva, l’arrampicarsi sulle recinzioni per condividere quell’esultanza irrefrenabile nell’esserci riusciti insieme, nell’aver conquistato il traguardo fianco a fianco. Il giro dello stadio tra gli applausi di chi ha visto una nuova vittoria biancorossa e di chi magari la vive per la prima volta, attraversare le vie del centro, facendosi spazio tra le persone, finendo in Piazza dei Signori, dove due anni fa tutto è ricominciato, cantando fino a tarda notte.

Sarebbe dovuta andare così ma questa vittoria non è solo nostra ma è anche vostra: per ogni chilometro percorso, per ogni gioia vissuta, per ogni lacrima versata, per ogni coro urlato, per averci creduto sempre e per aver sostenuto questi colori nonostante tutto e tutti, perché passo dopo passo insieme arriveremo dove, tutti voi, meritate di stare.

Aspettateci…stiamo tornando!

Nel frattempo…#TheBravesAreBack… è #SERIEB!“.