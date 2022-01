Vicenza, preso dal Pordenone Greco che resta fino a giugno a Catania

Il calciatore si è messo in luce a Catania

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Pordenone Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Jean Freddi Greco. Il calciatore ha sottoscritto un accordo con il club biancorosso sino al 30 giugno 2025, ma rimarrà a titolo temporaneo al Catania Calcio, sino al 30 giugno 2022. Greco, centrocampista classe 2001, in questa prima parte di stagione ha registrato 20 presenze con il Catania condite da 2 reti e 2 assist. Vanta 20 presenze con la nazionale Under 19 italiana e 22 con l’Under 17 con la quale ha vinto il titolo di vice Campione d’Europa, nel 2018. Benvenuto e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione!