Vicenza, Rosso: “Dobbiamo riscattarci. Presto confronto con i tifosi”

Il patron della società veneta pronto a ricucire lo strappo con i tifosi

Il patron del Vicenza, Stefano Rosso in sala stampa oggi ha tracciato le strategie future del club veneto retrocesso in Serie C ma che spera nel ripescaggio al posto della Reggina che potrebbe non iscriversi al prossimo campionato: "Dobbiamo riscattarci, c’è voglia di riscatto da parte di tutti e siamo tutti carichi. Non vogliamo abbassare la testa, in questi momenti bisogna rilanciarsi e compattarsi ulteriormente per uscire più forti. Vogliamo ricompattare l’ambiente con tutte le componenti, perché per fare qualcosa d’importante, occorre l’unione. Noi siamo pronti, per toglierci le soddisfazioni che quest’anno non abbiamo avuto. Siamo qui a metterci la faccia, la testa e il cuore. Ricucire i rapporti con la tifoseria? Mi sono visto due volte con la Curva quest’anno, ci siamo guardati negli occhi e loro ci hanno supportato fino alla fine. Poi ci sono stati altri episodi che dovremo sistemare ed è giusto che ci sia un confronto tra le parti, mio padre voleva chiarirsi ed incontrarsi immediatamente, ma evidentemente i tempi non erano maturi e si è scelto insieme di vedersi a fine stagione e, a breve, ci sarà questo incontro. I tifosi ci sono sempre stati, questa è Vicenza e la sua storia viene prima di noi. Nonostante tutte le difficoltà di quest’anno, i tifosi anche con il Cosenza hanno risposto in maniera forte e con entusiasmo e per me è stata una delle note più belle. Come lo è stato il viaggio con loro per andare a Cosenza. Dopo tutto quello che abbiamo passato vedere che ci credevano, che erano lì con noi, che mi davano una pacca sulla spalla, che mi dicevano “dai che ce la facciamo” e che avevano la forza di spingerci ad andare avanti, è la cosa che più mi ha fatto piacere e che ci ha fatto pensare di andare avanti senza avere il minimo dubbio. Loro sono stati una delle poche luci, in un anno che, purtroppo, ha avuto più ombre".