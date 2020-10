In occasione della gara con la Virtus Francavilla, in programma stasera alle 20.30 al “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, il Calcio Catania ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione ad apporre sulla maglia rossazzurra la fascia in segno di lutto al braccio e ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio, in memoria di Fabrizio Ferrigno.