Virtus Verona, salgono a 10 i positivi al Covid

Playoff saltati per la squadra scaligera e adesso si dovrà decidere cosa fare e se recuperare match con la Triestina

E' un vero focolaio quello che si è verificato nel gruppo squadra della Virtus Verona che ieri è stata costretta a rinunciare alla partita di playoff prevista oggi con la Triestina. E le notizie non sono confortanti. Questo il comunicato del club di Serie C: La Virtus Verona comunica che a seguito di nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi sono emerse ulteriori quattro positività all’interno del gruppo squadra. Allo stato attuale le positività all’interno del gruppo squadra sono dieci. Alla luce della situazione in continua evoluzione, ascoltate le autorità competenti, ogni attività è da considerarsi sospesa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Salgono così a 10 i positivi alla Virtus Verona e adesso i playoff sono a rischio.