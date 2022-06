Zeman, il ritorno al Pescara può essere realtà

Zdenek Zeman ha da poco concluso la sua avventura al Foggia . Il boemo ha deciso di lasciare il club pugliese dopo il 7° posto con 54 punti ottenuti in 36 partite. Qualificato ai playoff, i rossoneri sono stati poi eliminati agli ottavi di finale dalla Virtus Entella . Ora però il 75enne potrebbe fare il suo ritorno in un'altra piazza in cui ha fatto la storia.

Zeman potrebbe infatti tornare ad allenare il Pescara, società con cui nel 2012 ha ottenuto una promozione in A con numerosi giocatori messi in mostra tra cui Immobile, Insigne, Verratti e Caprari. Il nome di Zdenek Zeman sarebbe una scelta del ds Delli Carri. L'allenatore boemo non risulta però essere l'unico candidato per la panchina abruzzese: non si escludono infatti i nomi di Colombo e, più in lontananza, Alberto Aquilani, ma senza grandi riscontri per il momento.