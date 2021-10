Milan, tegola: si opera al polso sinistro Maignan

Pioli sarà costretto a non avere a disposizione l'ex del Lilla

Brutte notizie per il Milan che perde Mike Maignan. Il portiere domani si sottoporrà ad esami in artroscopia a causa di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro. Sicura l'operazione per il portiere che continua ad avvertire dolori. Attese quindi nelle prossime ore comunicazioni sull'esito dell'intervento e sui tempi di recupero: il Milan sarà impegnato sabato contro l'Hellas Verona alla ripresa, per poi riprendere il percorso in Champions League contro il Porto martedì. Questa la nota ufficiale del Milan: "Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli".