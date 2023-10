Clamoroso Pogba: positivo al Dhea e non al testosterone. Cosa cambia?

Nella giornata di venerdì, le controanalisi hanno confermato la positività di Paul Labile Pogba. Il centrocampista della Juventus, infatti, era stato sospeso dopo un contro antidoping svolto lo scorso 20 agosto, al termine di Udinese-Juventus. Dalle nuove analisi svolte a Roma, però, la positività dell'ex Manchester United non sarebbe al testosterone, bensì al Dhea - sigla del deidroepiandrosterone -, meglio noto come "ormone della giovinezza". Anche questa sostanza è stata classificata come dopante dalla Wada. Lo riporta Il Corriere della Sera.