Croazia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per la formazione di Dalic dovrebbero giocare Livakovic in porta. Difesa composta da Juranovic, Erlic, Sutalo e Perisic che sarà a tutta fascia alternadosi con Ivanusec. In mezzo proprio quest'ultimo sulla sinistra con Brozovic, Kovacic e Pasalic. Modric sulla trequarti in sostegno di Kramaric.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Rai 1, in chiaro e gratis. L'alternativa per vedere la partita in tv, ma solo per i clienti Sky, è Sky Sport Football. In streaming su Rai Play e Sky Go anche su dispositivi mobili.