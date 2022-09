Inghilterra-Germania, probabili formazioni e dove vederla in tv

TV - L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Per vederlo in tv bisognerà dunque sintonizzarsi su Sky Sport Uno al numero 201 del listino canali. Il broadcaster offre la possibilità di vedere la partita anche in streaming tramite Sky Go, l'app sviluppata per gli abbonati e disponibile sia da pc fisso sia da dispositivo mobile come smartphone, tablet e notebook.