Italia-Inghilterra in tv, ottimo risultato

Ottimi ascolti per la Nazionale, che ieri sera a Milano grazie ad un gol di Giacomo Raspadori ha superato 1-0 l’Inghilterra rimanendo in corsa per il primo posto del girone e per la qualificazione alla Final Four di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare 6.140.000 telespettatori e uno share del 30.9%, risultando il programma più seguito della prima serata televisiva.