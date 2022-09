Italia, Jorginho: “Ungheria squadra difficilissima da affrontare”

Domani sera (ore 20.45 – diretta su Rai 1) alla ‘Puskas Arena’ di Budapest all’Italia servirà un’altra vittoria per conquistare per il secondo anno consecutivo il pass per le Finals e mitigare così la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale. Oggi in conferenza stampa Jorginho, si è dichiarato pronto a disputare la seconda partita nel giro di tre giorni: “Me la sento di giocare da titolare, poi sta al mister decidere. Quando c'è da indossare questa maglia e rappresentare l'Italia mi faccio sempre trovare pronto. L’Ungheria sta facendo molto bene, è una squadra difficilissima da affrontare. Dobbiamo scendere in campo come a San Siro contro l'Inghilterra, dobbiamo giocare con umiltà e provare a vincere a tutti i costi”. Il 3-5-2 può essere un modulo interessante per il presente, ma anche per il futuro di questa Nazionale: “Credo che il mister abbia ragione sul fatto che la parte tattica conta, ma conta più quello che riusciamo a mettere dentro il campo. La squadra si è trovata bene, ci sono giocatori abituati a giocare anche con il proprio club con questo sistema. Ci siamo sentiti bene in campo e abbiamo fatto una buona partita”.