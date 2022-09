Italia, Mancini: “Bene per 70′ poi ci siamo fatti schiacciare dall’Ungheria”

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha analizzato ai microfoni della Rai la vittoria contro l'Ungheria che ha dato agli azzurri il pass per la Final Four di Nations League. "Abbiamo fatto molto bene per 70 minuti, poi nei restanti venti non mi sono piaciuti i ragazzi. Abbiamo perso il controllo della partita e ci siamo fatti schiacciare dall'Ungheria. Comunque abbiamo vinto e l'importante è aver raggiunto per la seconda volta la Final Four. Questa squadra ha dei valori e per questa sera mi faccio scivolare l'amarezza per non essere andati al Mondiale".