Kakà: “Nations League freno per le nazionali sudamericane”

L'ex centrocampista del Milan e vincitore del Pallone d'Oro 2007, Kakà ha sottolineato che con l'avvento della UEFA Nations League, le nazionali sudamericane hanno perso l'opportunità di giocare molto di più con quelle europee perdendo competitività. “Noi sudamericani abbiamo lo svantaggio che con la UEFA Nations League non possiamo più giocare amichevoli contro le migliori squadre d'Europa -spiega Kakà - e questo ci rende meno competitivi perché in Sud America il Brasile vince quasi tutte le partite. Ciò rende difficile il percorso per le altre nazionali di progredire e migliorare a livello tecnico e tattico". L'ultima volta che una squadra sudamericana ha vinto la Coppa del Mondo è stato nel 2002. Era il Brasile di Kakà che batté in finale la Germania.