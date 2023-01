Nations League Final Four: l’Italia sfiderà la Spagna

Decisi gli accoppiamenti per la fase finale del torneo.

Redazione ITASportPress

A Nyon sono andati in scena i sorteggi conclusivi della Nations League 2023 con gli accoppiamenti per la Final Four. Nell'urna la Croazia, l'Italia, la Spagna e l'Olanda.

Questi i criteri del funzionamento del sorteggio:

• La squadra estratta per prima è designata come squadra "di casa" dell'accoppiamento A (pur giocandosi l'intera fase delle Finals in Olanda)

• La squadra estratta per seconda è la squadra in trasferta dell'accoppiamento A.

• La terza squadra estratta è la squadra di casa dell'accoppiamento B.

• Con l'estrazione della quarta squadra che giocherà in trasferta l'accoppiamento B, l'urna viene svuotata e il sorteggio termina

• La squadra della semifinale 1 sarà considerata la squadra di casa per la finale del primo o terzo posto.

Gli accoppiamenti:

Spagna-Italia;

Olanda-Croazia.

Le date:

Semifinale 1 (Olanda-Croazia), mercoledì 14 giugno ore 20,45 (De Kuip, Rotterdam)

Semifinale 2 (Spagna-Italia), giovedì 15 giugno ore 20.45 (De Grolsch Veste, Enschede)

Ad aver estratto le squadre è stato l'ex calciatore Wesley Sneijder che ha commentato pronosticando: "Questa competizione ha cambiato le cose, è importante per le squadre giocare per qualcosa, per un trofeo. Chi vince? Ovviamente spero l'Olanda, ma sarà difficile. La Croazia, per me, ha grandi chance di farcela".