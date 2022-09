Nations League, la Spagna passa in Portogallo e accede alla Final Four

La fase a gironi della Nations League si chiude con la vittoria nel finale della Spagna che vola alle Final Four ai danni del Portogallo. Decisivo un gol di Morato nel finale. Oltre all'Italia e la Spagna nella fase finale anche Olanda e Croazia. Scozia promosso in Lega A grazie al pari con l'Ucraina, stesso risultato per la Serbia dopo il 2-0 in Norvegia (gol di Vlahovic). Cipro va a giocarsi i playout per non retrocedere in Lega D. La Final Four si disputerà dal 14 al 18 giugno 2023 in Olanda: le quattro qualificate verranno sorteggiate per gli accoppiamenti delle semifinali. La vincente succederà alla Francia che aveva conquistato il trofeo l'anno scorso a San Siro.