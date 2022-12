Nations League, rese note le date e le sedi delle semifinali

L'Italia impegnata nella Final Four

Mercoledì 25 gennaio alle ore 11 a Nyon si terrà il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle semifinali della UEFA Nations League. La fase finale della competizione, che vedrà impegnate Italia, Olanda, Croazia e Spagna, si terrà dal 14 al 18 giugno 2023 nei Paesi Bassi, a Rotterdam ed Enschede. Le semifinali sono in programma mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, mentre la finale per il terzo posto e la finale si giocheranno domenica 18 giugno.