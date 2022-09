Olanda-Belgio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match stasera alle 20.45 ad Amsterdam

Redazione ITASportPress

Domenica di grande sfide in Nations League. Il match più importante riguarda il Gruppo 4 e vedrà affrontarsi l'Olanda e il Belgio, ovvero le due squadre che stanno dominando questo raggruppamento e che aspirano ovviamente a chiuderlo in testa qualificandosi così per la Final Four.

Il Belgio ha iniziato questa edizione di Nations League con un ko netto per 4-1 rimediato contro l’Olanda. Successivamente, però, De Bruyne e compagni hanno rialzato la testa battendo due volte la Polonia e conquistando 4 punti nei 2 confronti contro il Galles. La sfida tra Olanda e Belgio è in programma stasera, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

IN TV - Olanda-Belgio sarà visibile da tutti in chiaro, nello specifico su TV8. Basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre e attendere l’inizio del match. Inoltre, gli abbonati a Sky avranno la possibilità di godersi questi 90 minuti anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). C’è anche l’opzione Diretta Gol, per vedere anche le altre gare della serata e in programma su Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

PROBABILI FORMAZIONI

OLANDA (3-4-1-2): Cillessen; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, de Roon, de Jong, Malacia; Bergwijn; Gakpo, Janssen. Ct. Van Gaal

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker; T.Hazard, Witsel, Tielemans, Castagne; E.Hazard, Batshuayi, Mertens. Ct. Martinez