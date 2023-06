Petkovic fallisce rigore e la Spagna batte la Croazia e vince la Nations League 2023

La Spagna ha vinto la Nations League 2023 battendo la Croazia ai calci di rigore. Vittoria comunque meritata per quello che si è visto in questi 120' minuti giocati dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. Dal dischetto decisivo l'errore di Petkovic nella fase a oltranza. Allo stadio De Kuip di Rotterdam primo tempo equilibrato: la Spagna ci prova con Gavi e Morata, per la Croazia pericolosi Kramaric e Perisic. Nella ripresa chance per Asensio e Morata ma il risultato non si sblocca al 90' e né al 120'. Si va ai rigori e vince la Spagna che dopo un Mondiale e tre Europei mette in bacheca anche la Nations League.