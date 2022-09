Portogallo-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo che dopo il 4-0 alla Repubblica Ceca, nell'ultimo turno di Nations League, ha scavalcato in classifica la Spagna. E stasera le due nazionali si scontreranno per dar vita al derby iberico. Al Portogallo basterà il pareggio, la Spagna è obbligata a vincere. Calcio d'inizio all’Estádio Municipal di Braga alle 20.45.