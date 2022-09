Riscatto Mondiale: l’Italia batte l’Ungheria e accede alla Final Four

L'Italia riparte. Dopo il mancato Mondiale la Nazionale del ct Roberto Mancini vince in Ungheria e conquista il pass per la Final Four di Nations League. Gli Azzurri hanno prevalso alla Puskas Arena con il punteggio di 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Raspadori e poi nella ripresa dell'interista Dimarco al primo gol con la Nazionale. Grande la serata del portiere Gigio Donnarumma che ha salvato diverse volte la porta dell'Italia con interventi prodigiosi. Il portiere del Psg e Dimarco i miglio in campo. L'Italia esce da Budapest dopo una prova convincente anche se va detto che l'Ungheria ha spinto creando diversi pericoli. Questa qualificazione alla Final Four darà all'Italia la spinta importante per la ripartenza.