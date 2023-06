L'esterno spagnolo autore del rigore decisivo per la sua Spagna contro la Croazia in Nations League.

La Spagna ha vinto la Nations League 2023 battendo ai rigori la Croazia. Decisivo il penalty di Dani Carvajal che ha siglato il tiro dagli undici metri con tanto di cucchiaio. Per l'esperto spagnolo un gesto tecnico importante e che aveva un significato particolare, come una riscossa per non essere partito titolare.