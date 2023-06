Spagna-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Altrettanto interesse per la formazione dell' Italia guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini che potrebbe affidarsi a Donnarumma in porta. Difesa composta da Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola. In mezzo Barella, Jorginho, Verratti. Più avanzati nel tridente Zaniolo, Immobile e Raspadori anche se non è da escludere l'utilizzo di Chiesa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Spagna e Italia andrà in onda oggi 15 giugno 2023 alle 20:45. Per vedere la semifinale di Nations League ci saranno diverse modalità. La sfida sarà trasmessa in diretta tv sia da Rai 1 che da Sky Sport Uno, via satellite, al canale 201. Non solo tv: Spagna-Italia si potrà seguire anche in streaming. La partita sarà infatti trasmessa tramite RaiPlay, SkyGo e NOW TV. Per vederla bisognerà scaricare le apposite app su smartphone e tablet, o collegarsi agli omonimi siti internet da pc.