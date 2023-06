Spagna, Joselu: “Ecco come ho segnato all’Italia. Ora vogliamo la Nations League”

"L'azione è iniziata sulla fascia. Sapevo che Jordi Alba avrebbe cercato un cross e per questo ho cercato di spostarmi verso il primo palo. Quando la palla è stata respinta al limite dell'area, prima che Rodri la colpisse, mi sono accorto che uno dei giocatori italiani non stava salendo con gli altri. Quando Rodri ha colpito, sapevo che non sarei stato in fuorigioco se il pallone fosse arrivato dalle mie parti".