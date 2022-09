Ungheria-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Alla ‘Puskas Arena’ di Budapest all’Italia servirà un’altra vittoria

Redazione ITASportPress

Stasera (ore 20.45) alla ‘Puskas Arena’ di Budapest all’Italia servirà un’altra vittoria per conquistare per il secondo anno consecutivo il pass per le Finals di Nations League e mitigare così la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale. Dopo il successo con l’Inghilterra, che ha regalato agli Azzurri anche la certezza di essere teste di serie il prossimo 9 ottobre al sorteggio dei gironi di qualificazione a EURO 2024.

IN TV La sfida di Nations League, Ungheria-Italia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). La telecronaca di Ungheria-Italia su Rai 1 sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sarà possibile vedere Ungheria-Italia anche in diretta streaming in chiaro su Rai Play, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma gratuita della televisione pubblica, sia su smart tv e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI - Mancini, che non avrà Immobile, potrebbe confermare il 3-5-2 con cui al ‘Meazza’ ha imbrigliato la squadra di Southgate. Marco Rossi potrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Davanti Adam Szalai potrebbe agire da centravanti in caso di pieno recupero dall'infortunio, supportato da Szoboszlai e Gazdag. In mediana Schäfer e Nagy si candidano a ricoprire il ruolo di interni, con Fiola lungo la fascia destra e Kerzek esterno mancino. In difesa linea a tre composta da Lang, Orbán e Attila Szalai, fra i pali agirà invece Gulácsi.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori. CT Mancini