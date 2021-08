Brasile, Daniel Alves: “Affrontare la Spagna è un grande onore”

Durante la conferenza stampa, il brasiliano indica gli obiettivi di squadra, ma anche quelli personali.

Il 7 agosto, a contendersi la medaglia d'oro, ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, nel torneo di calcio, saranno il Brasile e la Spagna, le due favorite della vigilia, a detta degli addetti ai lavori. Per qualcuno questa partita avrà un significato molto più speciale che per gli altri.

LEGAME - Questa sfida tocca le corde del cuore di Daniel Alves. L'ex terzino, tra le altre di Barcellona e Siviglia, potrebbe conquistare l'ennesimo riconoscimento, in una carriera ricca di soddisfazioni. Ricordiamo che il brasiliano ha vinto più di 40 titoli. Lo stesso Daniel Alves, ha descritto perfettamente le sue sensazioni in vista della sfida contro la Spagna: "Per me, davvero, poterli affrontare è un grande piacere, un grande onore. Ho un pezzetto del mio cuore in Spagna, la mia seconda nazionalità è spagnola. Poterli affrontare per tutto quello che ho vissuto lì nella mia carriera è speciale".