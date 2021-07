Calcio alle Olimpiadi, le stelle a Tokyo per l’oro

Il torneo calcistico delle Olimpiadi, può presentare una parata di stelle, ansiose di vincere questa manifestazione.

CALCIO - Nonostante, mediaticamemte il calcio delle Olimpiadi, non abbia un grandissimo interesse, la possibilità di convocare i fuori quota, alza decisamente il tasso tecnico di questo torneo. La favorita appare la Spagna, capace di poter schierare tra le sue fila talenti come Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal , ai quali si aggiungono altri calciatori, come Dani Ceballos dell' Arsenal e Marco Asensio del Real Madrid . Occhio al Brasile, capitano e leader della squadra è il terzino Daniel Alves , capace alla soglia dei 38 anni di voler provare ad arricchire il suo già ricco palmares.

SERIE A - Da tenere in considerazione la Costa D'Avorio. Il centrocampista del Milan Kessie potrebbe essere l'ago della bilancia per la formazione africana. L'ex calciatore dell'Atalanta non è però l'unico proveniente dal campionato italiano. Suoi compagni di squadra sono anche Singo del Torino e Kouamé della Fiorentina. Nella Francia milita Kalulu che, così come Kessie proviene dal Milan. Nel Giappone giocano Maya Yoshida della Sampdoria e Takehiro Tomiyasu del Bologna. Tra i tanti atleti possiamo citare anche l'honduregno Rigoberto Rivas della Reggina il romeno Marius Marin, il quale milita nel Pisa e Adolfo Gaich, argentino nell'ultima stagione al Benevento.