Doping, Tas dimezza squalifica ma Russia fuori da due Olimpiadi

Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS) si è schierato con l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) nella sua controversia con l’Agenzia antidoping russa (RUSADA). Il Tas ha dimezzato la squalifica alla Russia portandola da 4 a 2 anni, ma per l’ex Unione Sovietica niente Olimpiadi di Tokyo 2021 e Pechino 2022.

La squalifica entrerà in vigore il 17 dicembre 2020 e durerà fino al 16 dicembre 2022. In questo momento, gli atleti russi non saranno in grado di competere con la bandiera nazionale.

Durante questo periodo si svolgeranno le Olimpiadi estive e invernali di Tokyo (i Giochi sono stati posticipati dal 2020 al 2021) e Pechino 2022, così come la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar (dove la squadra nazionale deve ancora qualificarsi).