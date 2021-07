Giappone, Yoshida: “Olimpiadi senza pubblico per chi?”

Le parole del difensore del Giappone sono indicative di come la pensino molti atleti sull'organizzazione di questa manifestazione olimpica.

Intorno a queste Olimpiadi si stanno generando molte polemiche. Tra atleti positivi e misure di sicurezza, il Covid-19 è purtroppo ancora una realtà che ci riguarda da vicino. C'è chi però non è d'accordo con la decisione di organizzare le Olimpiadi senza la presenza di un pubblico.

YOSHIDA - Il difensore e capitano del Giappone, Maya Yoshida (tra l'altro anche calciatore della Sampdoria ), dopo l'amichevole pareggiata per 1-1 contro la Spagna , si è mostrato perplesso nei confronti dell'organizzazione senza il pubblico e ha esortato le autorità a riconsiderare il divieto sugli spettatori.

DICHIARAZIONI - All'agenzia di stampa "Reuters" si è così espresso il difensore della Sampdoria: "Penso che un sacco di soldi provenienti dalle tasse della gente sosterrà queste Olimpiadi. Nonostante ciò, la gente non può andare a guardarle. Quindi continuo a chiedermi a cosa servono le Olimpiadi? Certo che gli atleti vogliono giocare davanti ai tifosi. Le nostre famiglie si sono sacrificate , ci hanno sostenuto quando gareggiavamo in Europa. Non sono solo i giocatori a gareggiare, ma i membri della famiglia, ognuno di loro".