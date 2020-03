Olimpiadi a rischio, premier giapponese nega: “Si faranno, gestiremo il virus”

Il Covid-19 rischia di mettere a repentaglio anche le manifestazioni internazionali. Dopo lo stop di tantissimi sport a cominciare dal calcio, in questi giorni di concitazione si è parlato molto della fattibilità delle Olimpiadi di Tokyo. L’evento dovrebbe partire il 25 luglio e terminare il 9 agosto, ma a chiarire la situazione è intervenuto il primo ministro giapponese Shinzo Abe.

TOKYO SI FARA’ – Non ha dubbi Abe riguardo allo svolgimento dei giochi olimpici. Queste infatti le sue parole a riguardo: “Vogliamo organizzare i Giochi Olimpici come previsto, senza problemi, gestendo la propagazione del virus. Noi e gli Stati Uniti coopereremo e ci coordineremo ininterrottamente per il successo di questa competizione”.