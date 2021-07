Olimpiadi, bronzo per la spada femminile di Fiamingo, Isola, Santuccio e Navarria

La spada femminile fa l'ennessima impresa

Calato il sipario sulle prove individuali, da oggi il programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 è dedicato alle gare a squadre: a fare il suo esordio è stata la spada femminile con l'Italia che ha vinto una splendida medaglia di bronzo. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio compongono il quartetto del ct Sandro Cuomo che ha sconfitto per 23-21 la Cina, conquistando il terzo gradino del podio. Un risultato importante e meritato, a coronamento di una gara di altissimo livello tecnico. Grande prova dell'Italia nei quarti contro la Russia che schierava Alzanat Murtazaeva, Yulia Lichagina, Violetta Kolobova e Violetta Khrapina. Sempre in vantaggio, bravissime nella gestione dell'assalto, Navarria, Isola e Fiamingo hanno portato a casa un successo meritato e prezioso per 33-31. Altra musica, invece, in semifinale dove le azzurre sono state sconfitte dall'Estonia per 42-34. Julia Beljajeva, Erika Kirpu e Katrina Lehis hanno condotto il match fin dall'inizio, allungando sino al +9 e non è bastato un ottimo parziale di Federica Isola nella penultima frazione per ribaltare l'assalto.