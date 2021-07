Olimpiadi, calcio: rilancio della Francia. Il punto

In questa seconda giornata del torneo calcistico Olimpico, a rilanciarsi sono soprattutto la Francia e la Germania.

FRANCIA - I bleus hanno rialzato la testa dopo il pesante capitombolo subito per 4-1 dal Messico . In una gara combattuta e spettacolare la Francia ha avuto la meglio sul Sudafrica, con il punteggio di 4-3. Gignac è stato grande protagonista con una tripletta , ma a siglare il gol vittoria al minuto 92 è stato Savanier . Di Kodisang, Makgopa e Mokoena le reti della formazione Africana. Il Giappone grazie alle reti di Kubo e Doan batte 2-1 il Messico, inutile la rete al minuto 85 di Alvarado.

COREA DEL SUD - Asiatici sugli scudi, grazie al secco 4-0 rifilato alla Romania. Autogol di Marin in apertura, poi i coreani dilagano grazie a una rete di Lee Dong-Gyeong e a una doppietta di Lee Kang-In. La partita più spettacolare del girone B, è però quella tra Honduras e Nuova Zelanta, finisce 3-2 per i centroamericani in rimonta. Le marcature sono state siglate da Palma, Obregon, Rivas, Cacace e Wood.