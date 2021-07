Olimpiadi, impennata di contagi

Negli stadi non ci sarà spazio per gli spettatori alle Olimpiadi

Saranno Olimpiadi con procedure rigide per la pandemia. Oggi come riporta l'agenzia Adnkronos, c'è stata un'impennata di contagi da coronavirus a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020: il numero di nuovi casi covid è salito a oltre 1.000. Mercoledì la capitale giapponese ha registrato 1.149 nuovi positivi superando la soglia dei 1.000 contagi per la prima volta in circa due mesi. L'aumento arriva nonostante Tokyo sia stata posta per la quarta volta in stato di emergenza. A preoccupare è la curva epidemica in ascesa da 25 giorni a questa parte.