Olimpiadi, numeri record in tv per l’oro di Jacobs e Tamberi

Ascolti record su Rai 2 per il salto in alto di Tamberi e i 100 metri d'oro di Jacobs

Ha fatto il giro di tutte le tv del pianeta. “Ma almeno così mi sono allenato con l’inglese; alla fine il mio accento era anche interessante…”. Marcell Jacobs è nel vortice dell’attenzione, ma non perde il piacere della battuta. Un giorno dopo, la testa torna ai magic moments vissuti in pista. "Servirà qualche giorno per rendersene conto. Ho chiesto al mio corpo l’ultimo sforzo prima di riposare. Sono arrivato ai blocchi concentrato soltanto su me stesso, senza guardare gli avversari, soltanto la mia corsia. Quando ho visto che ero davanti ho urlato fortissimo, c’era Gimbo in mezzo alla pista e ci siamo saltati addosso. Conosco la sua storia, tutte le batoste che ha preso lui. Le tante che ho preso io. Un oro olimpico non te lo toglie nessuno, probabilmente il record sì. Prima o poi. La terrò appesa sul muro principale di casa mia per sempre. Ci sono io, dopo Bolt: ho visto qualsiasi sua gara e vincere con un tempo migliore del suo ultimo oro è pazzesco".