Olimpiadi, Paltrinieri di bronzo nella 10 km

Bellissima medaglia per l'italiano

Pazzesco Gregorio Paltrinieri . Dall'argenteno im vasca al bronzo nel fondo. E ancora una volta una medaglia. L'atleta italiano regala ai colori azzurri la prima medaglia al maschile nella specialità. Nella 10 km a Tokyo è medaglia di bronzo miracolosa se si conta che questi Giochi erano stati anche a rischio per i postumi della mononucleosi. Nella lunghissima gara trionfa il tedesco Florian Wellbrock rimasto al comando per tutto il percorso vinto in 1h48'3"7, argento all'ungherese Kristof Rasovszky a 25"3 e Greg, appunto, terzo a 27"4. Quarto l'israeliano Matan Roditi a 51"2.

LA GARA - Agli 8 km Paltrinieri sogna anche l'argento essendo secondo solo a Wellbrock, sente la medaglia e vuole stupire. Ma chi gli sta dietro, ovvero Rasovszky, non è dello stesso avviso e lo risorpassa e gli lascia 8". Il tedesco aumenta il ritmo per spezzare ogni speranza degli inseguitori, l'ungherese si guarda da Greg, che non intende mollare. Le ultime fasi della gara sono mozzafiato con l'ultimo chilometro vissuto con la massima intensità, impegno e fatica. Alla fine sarà bronzo. Una medaglia che vale tantissimo per Paltrinieri.