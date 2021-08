Olimpiadi, pazzesco: Italia d’oro nella staffetta 4×100 maschile

Una straordinaria staffetta a Tokyo che ha portato la decima medaglia d'oro all'Italia

L'Italia è la scuola della velocità nell'atletica. Nella staffetta 4x100 è medaglia d'oro a Tokyo per i 4 fenomeni azzurri. Con 37”50 gli azzurri conquistano l’oro davanti alla Gran Bretagna 37”51, bronzo al Canada 37”70. Il quartetto azzurro formato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs (campione olimpico in carica), Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha fermato il crono in 37''50! Nuovo record italiano! Decisiva l'ultima frazione da urlo di Tortu, straordinario nel rimontare il britannico. Bronzo per il Canada. Medaglia numero 38 per l'Italia, la decima d'oro, la quinta nell'atletica! Tre finanziari e un poliziotto hanno dato la decima medaglia azzurra all'Italia con una gara sensazionale. L’Italia sfonda nel medagliere: soltanto ori, cinque in tutto, in una spedizione da apoteosi per l’atletica azzurra. Siamo i più veloci del mondo.