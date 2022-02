Olimpiadi Pechino, oro azzurro nel doppio misto di curling

Medaglia d'oro per i due atleti italiani a Pechino

Ai Giochi Olimpici Beijing 2022 Stefania Constantini e Amos Mosaner completano il loro torneo perfetto e conquistano un oro storico nel doppio misto di curling, la prima medaglia di sempre per l’Italia in questa disciplina, sconfiggendo in finale per 8 a 5 la Norvegia. Nello sci di fondo, invece, Federico Pellegrino conferma l’argento di PyeongChang 2018 nella sprint a tecnica libera dello sci di fondo, alle spalle solamente del campione norvegese ​​Johannes Klaebo.