Olimpiadi, storico argento per Manfredi Rizza nel K1 200

Medaglia d'applausi per l'italiano

Manfredi Rizza da sogno nella canoa sprint, specialità k1 200 metri . Spendida medaglia d' argento per l'italiano che chiude al secondo posto la gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a precedere l'azzurro solo l'ungherese Sandor Totka, oro con 45 millesimi di secondo. Bronzo al britannico Heath.

Un traguardo davvero importante per l'atleta italiano che porta a casa Italia la medaglia numero 32 di Tokyo 2020 portando il bottino al pari di quello di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi, miglior risultato dal 2000). Il medagliere azzurro al momento conta 6 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Per Manfredi Rizza è la prima medaglia olimpica in carriera .

LA GARA - Il pavese parte perfettamente allo start, elemento fondamentale in una specialità che si risolve in poco più di mezzo minuto. Rizza lotta con i migliori interpreti della disciplina fin dai primi metri. Le sue qualità sul lanciato gli permettono di stare davanti di qualche metro ai principali rivali fino al finale dove, come detto, all’arrivo bisogna aspettare il fotofinish per capire l'ordine d'arrivo.