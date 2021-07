Olimpiadi Tokyo, il programma tv di tutte le gare

Il 23 luglio si alza il sipario sui Giochi Olimpici in Giappone

Giorno 23 luglio si alzerà il sipario sui Giochi Olimpici che per la prima volta nella storia non avranno spettatori. Lo spettacolo si potrà vedere in tv. La Rai trasmetterà la diretta di 200 ore di gare (anche su RaiPlay). Discovery+, invece, si occuperà di una mole molto più consistente di gare: 3000 ore di dirette e 30 canali. Anche Sky ed Eurosport (detiene, insieme Dazn, tutti i diritti sulle Olimpiadi e può trasmetterle H24).