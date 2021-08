Olimpiadi, traffico streaming di Tokyo ha doppiato quello di Rio

Sebbene il picco del Campionato Europeo di calcio sia stato più del triplo rispetto a Tokyo, il numero di ore totali di streaming dell'Europeo (578 milioni) è stato solo 1,2 volte superiore ai 500 milioni di ore di Tokyo.

Redazione ITASportPress

Con 35 medaglie in palio, l'ultimo giorno di competizioni durante i giochi di Tokyo ha generato il picco di traffico di streaming video sulla piattaforma Akamai Edge. Oltre 30 fra i principali broadcaster internazionali hanno scelto Akamai per servirne i contenuti video via Internet e consentire a milioni di utenti di seguire gli eventi sportivi dai propri dispositivi personali, dai cellulari alle smart TV. Le sfide per le medaglie di baseball, basket e calcio, insieme a diverse finali di atletica, hanno generato, sabato 7 agosto, un traffico pari a 10 Tbps. Questo è più del doppio del picco di 4,5 Tbps che Akamai ha rilevato durante Rio nel 2016. Il picco medio di traffico per l’intero evento è stato di 8,3 Tbps rispetto ai 3 Tbps di Rio. In totale Akamai ha trasmesso 500 milioni di ore di video da Tokyo per i propri clienti, più del doppio rispetto ai 234 milioni di ore di video trasmessi durante tutta Rio.

Solo il mese scorso, abbiamo condiviso i dati dello streaming del campionato europeo di calcio disputato a giugno e luglio, che ha raggiunto un picco di traffico di 35 Tbps su Akamai e una media di 17,5 Tbps per ogni partita. Perché si registra una differenza nel picco di traffico di 10 Tbps rispetto alla media di 8,3 Tbps di Tokyo? Si può ricondurre alla concentrazione del pubblico. Le partite di calcio erano un appuntamento da non perdere, in genere gare da 90 minuti che raramente avevano una durata superiore alle due ore. Tokyo invece consisteva in molte competizioni diverse che si svolgevano per tutto il giorno, ogni giorno. Sebbene il picco del Campionato Europeo di calcio sia stato più del triplo rispetto a Tokyo, il numero di ore totali di streaming dell'Europeo (578 milioni) è stato solo 1,2 volte superiore ai 500 milioni di ore di Tokyo.

Anche se la scalabilità e la capacità di Akamai sono essenziali per eventi a così alto traffico, è altrettanto importante l'approccio focalizzato sul cliente dei servizi e dei team di supporto di Akamai. Questi professionisti aiutano a garantire che le soluzioni dei nostri clienti rimangano stabili, affidabili e sicure, e che siano impostate per offrire un'esperienza di elevata qualità agli utenti finali. La storia e l'esperienza di Akamai nel fornire gli eventi più grandi e di più alto profilo ci permette di preparare la nostra piattaforma e i nostri clienti utilizzando un approccio coerente, ripetibile e collaudato; un approccio che sarà applicato in modo simile mentre ci prepariamo per gli sport invernali di Pechino, il calcio in Qatar e i molti altri grandi eventi previsti per il 2022.