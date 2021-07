Taekwondo, medaglia d’oro per Vito Dell’Aquila

Il campione di Mesagne ha battuto in finale il tunisino Jendoubi

Vito Dell'Aquila conquista la prima medaglia d'oro italiana. Una medaglia storica nel Taekwondo -58 kg, per l'atleta italiano che sul quadrato di gara ha battuto il tunisino Jendoubi. Negli incontri precedenti Vito Dell'Aquila è partito subito con il piede giusto superando l'ungherese OmarSalim per 26-13, ai quarti di finale ha vinto contro il taliandese Sawekwiharee Ramnarong per point gap con un punteggio di 37-17 e in semifinale ha sconfitto l'argentino Lucas Guzman per 29-10. L'azzuro è stato sempre concentrato, preciso e determinato. Ha mostrato tecnica, velocità e una grande gestione del quadrato; mai in svantaggio durante il corso di nessun round disputato fino a questo momento, ha sfruttato tutte le indicazioni del direttore tecnico Claudio Nolano trasformandole in vittorie preziose. Poi la finale dominata contro il tunisino termina 16-12, ma non finisce l’impresa di Vito che vince l’Oro Olimpico in un’edizione che rimarrà nella storia! Un’impresa colossale, epica, ma frutto di tanto lavoro, sudore e impegno. Vito Dell’Aquila è un eroe!