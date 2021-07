Tokyo 2020, calcio: Giappone e Messico le rivelazioni

Finiscono i Quarti di finale del torneo Olimpico di Calcio. Ad accedere alle semifinali sono Spagna, Giappone, Brasile e Messico.

Sono da poco terminati tutti i Quarti di Finale del torneo Olimpico di Calcio. Si è assistito come sempre a conferme, ma anche a risultati a sorpresa. Andiamo a vedere per bene, la situazione nel dettaglio:

SPAGNA - Le furie rosse hanno la meglio sulla Costa D'Avorio, in un match molto equilibrato che si protrae ai tempi supplementari, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Lì le maggiori qualità tecniche degli spagnoli vengono fuori e battono per 5-2 gli africani. Mir è il grande protagonista degli spagnoli, grazie ad una tripletta. Di Dani Olmo e Oyarzabal gli altri gol. Per la Costa D'Avorio, rete nell'iniziale vantaggio di Bailly e rete del momentaneo 1-2 firmata da Gradel.